Un percorso iniziato in un giorno di fine luglio a Santa Cristina di Paulilatino, quando un centinaio di militanti e attivisti di diversa provenienza, impegnati nella difesa del territorio dalla speculazione energetica, nelle lotte contro lo sfruttamento del lavoro in tutte le sue facce (voucher, tirocini, flessibilità, lavoro nero, ecc..) e nelle battaglie che riguardano l’autodeterminazione della nazione sarda e la tutela del suo patrimonio linguistico e culturale hanno deciso di iniziare a progettare insieme un nuovo percorso, hanno deciso di unire le forze.

Il progetto, nato proprio in occasione di quest’incontro, verrà presentato nelle prime tre assemblee territoriali di Sassari (24 novembre), Terralba (2 dicembre) e Bosa (9 dicembre).

Nel corso dell’assemblea che si è svolta a Bauladu lo scorso 17 settembre, si era deciso di aderire allo sciopero generale del sindacalismo di base dello scorso 27 ottobre, di chiedere alla Regione Sardegna di cambiare le regole dei tirocini e di dare inizio a un percorso di libera discussione sui territori dell’isola.

«Insomma una strada veramente nuova per una esperienza politica – spiegano gli attivisti – che non ha una segreteria, un portavoce e diramazioni organizzative, ma che procede per assemblee plenarie, comitati volontari e valorizzazione delle singole competenze e la cui unica finalità è coordinare in maniera efficace delle lotte importanti per difendere la Sardegna dal saccheggio e i lavoratori dallo sfruttamento capitalista».

Le assemblee del 24 novembre a Sassari (18.30 nell’auditorium del Carmelo, in Viale Umberto), del 2 dicembre a Terralba (18.00 presso la sede della USB in Via Roma 27) e del 9 a Bosa (Casa del Popolo in via Cugia numero 14) saranno l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori e per recepire nuove idee e proposte in vista della prossima plenaria che si terrà, in base alla tabella di marcia, nel mese di gennai