“Una buona notizia arriva dall'Ats, in seguito agli ultimi tamponi di verifica effettuati risultano clinicamente guariti i due soggetti colpiti dal virus qualche tempo fa. Attualmente dunque non ci sono più casi positivi al Coronavirus ad Oliena. Nonostante la situazione lentamente migliori non bisogna però abbassare la guardia. Ricordiamoci l'utilizzo delle mascherine ogniqualvolta non sia possibile tenere la distanza interpersonale di sicurezza ed evitiamo sempre gli assembramenti”.

Così la fan page ufficiale del municipio di Oliena, cittadina amministrata dal sindaco, Sebastiano Antioco Congiu, (nella foto in alto), con la quale si da ai cittadini la bella notizia che allieta la giornata di mercoledì 17 giugno 2020: nonostante non vi siano più casi di Covid, le raccomandazioni alla prudenza non devono mai essere comunque trascurate.