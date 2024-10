La storia della piccola Chiara è la storia di una piccola guerriera, volata in cielo a quasi due anni, dopo aver lottato, sin dalla nascita, contro una rarissima malattia, una immunodeficienza primitiva combinata grave.

La piccola, infatti, è nata senza timo, una importante ghiandola del sistema linfatico che permette la maturazione dei linfociti T, globuli bianchi che hanno un ruolo fondamentale nel sistema immunitario dell'uomo.

E quello della bambina, in questo caso, risultava fortemente compromesso, con l'organismo incapace di difendersi da agenti infettivi, anche quelli che possono risultare innocui per i soggetti sani.

Nei giorni scorsi, i genitori Roberto e Denise hanno donato al reparto di Pediatria infettivi dell’Aou di Sassari una bilancia tecnologica per pesare i bambini, misurare l'altezza e le fasi della crescita, e tre apparecchi per l'aerosol che potranno essere utilizzati per le terapie dei bimbi con patologie respiratorie.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore della Pediatria professor Roberto Antonucci, della coordinatrice del reparto di Pediatria infettivi Clara Sabino e del cappellano delle cliniche don Paolo che ha benedetto bilancia e aerosol.