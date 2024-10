Anche Monumenti Aperti riparte alla grande dopo i 2 anni di pandemia: domani, sabato 23, e domenica 24 aprile i comuni di Iglesias e di Tissi, entrambi già facenti parte del circuito della bellissima manifestazione, faranno da apripista alla XXVI edizione.

Un weekend all’insegna dell’arte e della cultura quindi, ma anche della spensieratezza, della socialità e delle giornate di escursioni che tanto sono mancate negli ultimi 2 anni.

“Monumenti Aperti quest’anno assume un significato ancora più particolare ed importante, rappresentando un momento di ripartenza ed un nuovo inizio dopo le difficoltà di questi ultimi due anni, nei quali l’emergenza sanitaria ha reso impossibili tante occasioni di vita sociale, limitando la partecipazione e la possibilità di vivere la cultura in maniera comunitaria” ha affermato il Sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Iglesias festeggia la sua diciottesima edizione locale aprendo ben 19 monumenti, uno più affascinante e suggestivo dell’altro, che come sempre lasceranno tutti i visitatori a bocca aperta, con un bagaglio culturale e di esperienze arricchito. Oltre agli aventi collaterali organizzati in alcuni dei monumenti aperti, in occasione della manifestazione sarà possibile incontrare il Coro di Iglesias che si esibirà in maniera itinerante nel centro storico.

Tissi, invece, dopo l’esordio in autunno, ha confermato la sua adesione alla manifestazione con 3 monumenti simbolo per il paese e l’itinerario che percorre tutte le chiese del comune. La sagra dell’asparago selvatico sarà l’iniziativa speciale che accompagnerà la manifestazione locale.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito https://monumentiaperti.com/it/comuni-della-xxvi-edizione/iglesias/