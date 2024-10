Ha cercato di togliersi la vita inalando il gas di una bombola presente nella sua abitazione.

E’ successo ieri sera a Selargius, intorno alle 20.00, quando un uomo di 43 anni, in preda a una crisi depressiva, ha posto in essere il gesto estremo per farla finita.

L’uomo, trovato privo di sensi, è stato soccorso tempestivamente dai Carabinieri e trasportato fuori dall’abitazione.

Affidato al personale del 118, il 43enne è stato trasferito all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.