Realizzare un tunnel sotterraneo per collegare La Maddalena alla Sardegna.

E’ questo il progetto ambizioso di una società che in questi giorni ha già protocollato in Comune un "project financing per il collegamento in tunnel tra La Maddalena e Palau”.

Una proposta presa sul serio dal sindaco della Maddalena Luca Montella, che afferma: "Non appena gli uffici forniranno all'organo politico le valutazioni preliminari di loro competenza, verrà convocato un apposito Consiglio comunale aperto alla cittadinanza e alle forze economiche e sociali del territorio per dibattere sul tema e sulla concreta fattibilità”.