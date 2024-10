Grandi emozioni e tanta musica per la tredicesima edizione de “S'Ammentu 'e s'emigradu”, che si è svolto sabato scorso (28 luglio), nella splendida cornice di piazza San Lorenzo a Banari.

La manifestazione, ormai entrata di diritto nel calendario degli eventi estivi banaresi grazie al lavoro portato avanti dall'Associazione Culturale “Su Cuncordu Banaresu”, ha l'intento di celebrare e ricordare i sacrifici degli emigrati in terra straniera, specialmente di quelli locali, partiti nella penisola o all'estero, per cercare di guadagnarsi dignitosamente un salario che nel paese natio, in passato, era difficile o impossibile reperire. Il ruolo di “Anfitrioni” è stato ricoperto dal Maestro Salvatore Serra e dal Presidente del Coro, Mario Marinu.

Una serata molto ricca che ha visto, tra le altre cose, la consegna del consueto premio all'emigrante che ha deciso di riportare la sua residenza a Banari a Mario Francesco Piu, rientrato dopo 35 anni di lavoro fuori, ma anche un giusto riconoscimento a Maria Antonietta Ledda che, negli ultimi sei anni, ha guidato la formazione corale.

Seppur visibilmente emozionato, il suo successore, Mario Marinu, le ha voluto esprimete tutto l affetto, la stima e la gratitudine da parte componenti dell'associazione, per l'impegno, la passione e le grandi capacità direttive che ha dimostrato nell'arco del suo mandato.

Ai ringraziamenti si è anche associata l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Carboni. La vice Sindaca Paoletta Cabras ha, infatti, consegnato alla Ledda " un piccolo dono per una grande donna".

Piena di fascino anche la parte musicale ha visto su Cuncordu Banaresu, diretti magistralmente dal Maestro Salvatore Serra, cimentarsi in brani classici della tradizione sarda, e su due testi di Farore Sini e Angelino Porcheddu. Subito dopo, i padroni di casa hanno lasciato spazio alle esibizioni dei cori di Ittireddu e Nulvi.

Non è mancato l'abituale scambio di doni fra i cori a ricordo della partecipazione alla manifestazione. Su Cuncordu ha ringraziato coloro che hanno collaborato per la riuscita della serata, prima fra tutti, lAmministrazione Comunale nella persona del Sindaco Antonio Carboni.

La serata si è conclusa con la tradizionale cena conviviale. L'occasione è stata utile per ricordare, ancora una volta, l'appuntamento di sabato 4 agosto, con “Il ritratto di gruppo più grande del mondo”.