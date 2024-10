Bulzi ha ricordato uno dei suoi figli illustri, Francesco Cubeddu, con una serata che si è tenuta domenica scorsa. Il primo appuntamento è stato la scoperta della targa marmorea in onore del cantadore scomparso nel mese di ottobre dello scorso anno.

Ad aprire la serata il sindaco del piccolo centro dell’Anglona, Edoardo Multineddu, che ha voluto ringraziare i presenti. «Noi come bulzesi, non possiamo far altro che ringraziare Francesco Cubeddu per aver in Sardegna, in continente e all’estero anche il nome di Bulzi», queste le sue parole.

Subito dopo il primo cittadino, assieme alla moglie di Cubeddu, zia Lucia, visibilmente commossa, hanno scoperto la targa, seguita dalla benedizione. È stata poi la volta del professor Rolando Piana che, in un convegno svoltosi nella sala consiliare, ha illustrato i vari passaggi della carriera del cantadore, attraverso fotografie d’epoca e documenti sonori.

Bastianino Soggiu di Bonnanaro, grande estimatore di Cubeddu ed esperto di canto a chitarra, oltre che uno dei promotori dell’evento, ha letto un messaggio inviato da Francesco Demuru, impossibilitato ad essere presente a causa dei tanti impegni nel campo della lirica, ma che ha comunque voluto ricordare il suo maestro.

Non è mancato lo spazio dedicato alla gara a chitarra che ha visto protagonisti Antonio Porcu, Daniele Giallara ed Emanuele Bazzoni accompagnati alla chitarra da Pietro Nieddu, uno dei pochi suonatori ad arpeggio rimasti in Sardegna.

Applausi anche per le esibizioni di Marco Piana, nipote di Cubeddu, accompagnato alla chitarra da Rolando Piana, e della cantadora di Tempio Pausania, Maria Teresa Pirrigheddu, accompagnata dal chitarrista di Osilo, Antonio Marongiu.