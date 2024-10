La solidarietà arriva da più parti, soprattutto dal mondo degli artisti, che si sono attivati con una catena umana fino a raccogliere e a superare la cifra necessaria a Valentina Pitzalis per pagare le spese legali.

Vi ricorderete nel nostro servizio (quì potete leggerlo https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/55459/valentina-pitzalis-incubo-non-ancora-infinito-98mila-euro-da-pagare-di-spese-legali), col quale l’appello sulla pagina Fb di Valentina fortunatamente non è caduto nel vuoto e oggi l’annuncio della donna, rimasta vittima del terribile incidente (rimase profondamente sfigurata al volto dalle fiamme), in cui perse la vita il suo ex, Manuel Piredda: “Cari angeli – scrive la 27enne sui social - sono felicissima di potervi finalmente comunicare lo straordinario esito della campagna di raccolta fondi "Regala un sorriso per Vale", attiva dal 25 novembre al 25 dicembre scorsi e creata da Fare x bene Onlus e dalla piattaforma di crowdfunding Chi Odia Paga con l'obbiettivo di aiutarmi a pagare le ingenti spese legali che ho dovuto sostenere in questi anni per potermi difendere in tribunale da chi voleva trasformarmi da vittima in carnefice. La somma da raggiungere era di 98mila euro ma grazie all'immensa generosità di tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, 4.107 persone totali, la cifra è stata abbondantemente superata. Sono stati raccolti 126mila euro e questo fantastico risultato è stato merito della gara di solidarietà che si è scatenata per aiutarmi e ha visto come sostenitori anche tantissime personalità del mondo dello spettacolo e dei social. In prima linea, tra tutti, The Blonde Salad by Chiara Ferragni e Fedez che hanno lanciato un'asta di raccolta fondi parallela legata alla causa, che ha raggiunto la somma di ben 11.350 euro (non smetterò mai di ringraziarli). Oltre ai Ferragnez – prosegue Valentina Pitzalis - si sono aggiunti tantissimi altri influencer, sportivi e artisti come Maria Grazia Cucinotta, Gessica Notaro, Jo Squillo TvModa, Martina Colombari, Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa, Malika Ayane, Mara Venier, Katia Follesa, Costanza Caracciolo, Beppe Convertini, Juliana Moreira, Eva Riccobono, Sara Cardin, Camilla D'Antonio, la Pallacanestro Crema e tantissimi giocatori della LBA. Inoltre, il gruppo rock Kemama assieme ai Punkreas, Omar Pedrini e ANDY – Bluvertigo, realizzerà per i donatori più generosi, un evento con accesso esclusivo dal titolo "Codice Rosso Rock" che avverrà il 9 febbraio prossimo. Ricapitolando, perchè è giusto e importante che tutti coloro i quali mi hanno sostenuta ma anche chi non lo ha potuto fare sappiano, sono dunque stati raccolti 126 mila euro di cui 106.861 donati tramite la piattaforma, 11.350 euro tramite l'asta lanciata dai Ferragnez, oltre 2.000 euro da altre aste, 7.600 euro donati direttamente sul conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto da Fare x Bene. A oggi sono stati già erogati 91mila euro per le spese legali e delle perizie e 2.300 euro sono stati spesi per le commissioni Paypal e carte di credito. Poi, 15.000 euro serviranno per la parte mancante del pregresso e come giacenza per ricoprire eventuali e ulteriori spese legali relative all'inchiesta mentre il resto delle donazioni, 15.mila euro circa, sarà destinato nei prossimi mesi alle attività di denuncia penale relative agli attacchi d'odio online che ricevo da anni e che ho ricevuto anche durante la campagna "Regala un sorriso per Vale".

"Lo scopo di questo post, oltre a quello di aggiornarvi dettagliatamente sul risultato raggiunto - scrive valentina - è soprattutto quello di ringraziarvi con tutto il mio cuore per avermi sostenuto e avermi permesso di chiudere definitivamente un capitolo della mia vita troppo lungo e doloroso. Grazie a voi ho ritrovato la serenità e vorrei abbracciarvi uno per uno per questo, Visto però che non posso farlo fisicamente, lo faccio virtualmente attraverso queste parole. Grazie a voi, alla mia amata famiglia , a Fabio Lombardi Nera e dintorni, ai miei avvocati Cataldo Intrieri e Adriana Onorato, a @Selvaggia Lucarelli che ha più volte raccontato ciò che stavo vivendo, a Arianna Alessi e alla sua Only The Brave Foundation. Il mio ringraziamento più grande, però, va, senza togliere niente a nessuno, sicuramente alla mia adorata Giusy Laganà che oltre a non avermi mai lasciata sola e avermi supportata e sopportata in tutti questi anni, scritto il libro assieme a me e essere diventata mia sorella per scelta, ha anche reso possibile la realizzazione di questo sogno. Grazie infinitamente, vi amo".