Immaginare. Sognare. Vivere. Tutto questo è l’evento “Oggi Sposi &… Luxury Wedding”, non una semplice esposizione, ma un percorso esperienziale mai realizzato prima in Sardegna, in cui il giorno del Sì prenderà vita in ogni suo aspetto.

Il matrimonio di lusso inteso non come evento di sfarzo e opulenza ma come scelta di stile e buon gusto.

A Villa Fanny, tra le antiche stanze e il meraviglioso giardino, in un’atmosfera dal tocco vittoriano, sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 11 alle 22 sarà aperto un romanticissimo “set cinematografico”.

Il programma

Sabato 4 febbraio

ore 11:00 Welcome drink

ore 11.00 - 22:00 Provider di prestigio presentano arti e servizi del wedding

ore 18:00 Fire & Led Show: elementi di fuoco e luce s’incrociano nel giardino della villa creando una scenografia di grande effetto. A cura di Super Animatori

ore 19:30 Wedding Dress Show: presentazione degli abiti degli Atelier

Domenica 5 febbraio

ore 11:00 Welcome drink

ore 11.00 - 22:00 Provider di prestigio presentano arti e servizi del wedding

ore 18:00 Sax & Dj Live Music Show: le dolci melodie del Sax abbracciano le sonorità Deep House. A cura di Super Animatori

ore 19:30 Wedding Dress Show: presentazione degli abiti degli Atelier

Nei vari momenti di sabato 4 e domenica 5 a guidare i futuri sposi nell’immaginario di un giorno speciale :

Il Wedding Work in Progress: le future spose potranno vivere l’anteprima delle loro nozze, indossando un abito, facendosi truccare e pettinare grazie alla professionalità di Faery Academy e di Attilio Secchi Parrucchieri. (Per prenotazioni inviare una mail a info@oggisposievents.it).

Con il photo booth di Crazy Photoset potranno immortalare l’emozione che anticipa il SI e portare via con se la foto di quel momento.

Si alterneranno dolci momenti di degustazione a cura di Leonildo Contis e della Pasticceria Eden a momenti di stuzzicante salato offerti da Le Plus Bon, mentre le bollicine saranno quelle delle Cantine Meloni. Il tutto con il suggestivo accompag