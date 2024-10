E’ stato presentato questa mattina a Sant’Anna il cartellone di eventi per il mese di settembre. Una serie di appuntamenti cha vanno dal Festival internazionale I AM alla settimana della mobilità, dai cinquant’anni del titolo mondiale di Tore Burruni al ricordo di John Carta, il Base Jumper algherese, al concerto dei Tazenda. “Un mese di eventi speciale, particolare, con appuntamenti culturali che ci caratterizzano e che ci rendono orgogliosi” ha aggiunto Mario Bruno.

Dal 9 settembre le Botteghe di Piazza Pino Piras ospitano Mercartico in bottega, un’occasione di scambio ed incontro dove gli artigiani espongono le opere del proprio ingegno. Il tutto affiancato da attività laboratoriali ed eventi culturali di vario genere. L’evento è curato dal Circolo Culturale Artico.

La sera del 10 settembre presso il cortile de Lo Quarter lo spettacolo “Estellés, de mà en mà” per la Celebrazione de la “Diada Nacional de Catalunya” proposto dall’Espai Llull del’Alguer Generalitat de Catalunya.

Sabato 12 settembre con CorriAlghero “IX Memorial Gianni Sardà Zanardi”, dell’ASD Alghero Marathon, gara podistica di corsa su strada. La competizione interessa una gara competitiva per adulti, che si svolgerà su un circuito di 1700 metri da ripetersi 4 volte per un totale di 6800 metri circa. Una gara non competitiva per adulti (percorso da 1700 metri) e una gara non competitiva per bambini.

Prosegue inoltre la mostra Art sota Veles, curata da l’Obra Cultural de l’Alguer presso le sale espositive de “Lo Quarter”, ingresso da via Carlo Alberto, dove vengono esposte le creazioni degli artisti catalani Ferran Castellnou, Paula Alba, Ares Molins, Roger Vilá e degli algheresi Davide Casu, Mauro Morittu, Massimiliano Caria e Massimiliano Fois che hanno preso parte, nel settembre del 2014, al programma “Art sota Veles” a bordo del vascello “Santa Eulàlia”, opere già esposte per tutto lo scorso mese di giugno al Museo del Mare di Barcellona

Dal 16 al 22 settembre l’Amministrazione ha programmato una serie di appuntamenti nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità e in collaborazione con la FIAB e altre associazioni.

Il 19 Settembre si terrà la pedalata “Dal Parco alle Borgate” organizzata da ALGHERO BIKE

Partenza Casa Gioiosa sede Parco di Porto Conte – Fertilia – Santa Maria La Palma – Guardia Grande - Casa Gioiosa. A conclusione pedalata Premiazione e rinfresco – Casa Gioiosa

Il 20 Settembre appuntamento con la pedalata cittadina per le famiglie “QuartieriAmo in bicicletta” organizzata da FIAB Alghero. Percorso nei quartieri della città. A conclusione della pedalata ritrovo in Piazza Pino Piras “Mettici una pezza” Laboratorio destinato ai bambini per la manutenzione della bicicletta

Il 21 Settembre la pedalata “Senza protezione CASCO” destinata alle Scuole (20 bambini per Istituto Comprensivo)

Il 19 e 20 settembre, alle ore 21.00, l'Associazione Akademia Cantus et Fidis presenta la XXIIª ed. della Rassegna Note di Fine Estate, evento caratterizzante dell'Associazione e appuntamento fisso del fine estate algherese. Quest'anno la Rassegna si svolge in due serate nel Chiostro di San Francesco e propone al pubblico l'esibizione di cori polifonici e complessi strumentali. Il tema della XXIIª è il Cantico delle Creature di San Francesco.

Dal 22 al 26 settembre sui campi del Tennis Club Alghero. International Wheelchair Tennis curato dall’ASDC Sport Diversamente Abili Sardinia Op