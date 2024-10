Un merlo bianco oggi a Porto Cervo. Grazie alle foto di Antonio Muzzu e concesse gentilmente dal Consorzio Costa Smeralda, che le ha pubblicate sulla sua pagina Facebook, è possibile ammirare questo rarissimo uccello in uno degli angoli più incantevoli della nostra Sardegna.

Il Consorzio sottolinea: “Vogliamo vedere la sua visita in Costa Smeralda come un grande segnale di speranza e fiducia Come Consorzio Costa Smeralda il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno subito la perdita dei loro cari, che stanno soffrendo e che hanno bisogno di aiuto. Rinnovando l'invito a restare a casa e a uscire il meno possibile, noi continueremo, seguendo le norme, a garantire i servizi essenziali nel nostro comprensorio, sperando che, il prima possibile, la Costa Smeralda torni a essere quella che è sempre stata e sempre sarà: un luogo di incontro e pace”.