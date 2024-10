Due giovani sono stati travolti da un ramo spezzatosi e precipitano da un albero ieri pomeriggio a Sassari, all'angolo fra viale Italia e via De Nicola, lungo il marciapiede che fiancheggia il maxi parcheggio di via dei Mille.

Poteva andare molto peggio per la studentessa di 20 anni e lo studente straniero di 21 sono centrati dal ramo, rimasti fortunatamente feriti in maniera lieve.

I due sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118, dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale intervenuti per la messa in sicurezza della trafficatissima via. Trasportati al vicino pronto soccorso dell'ospedale Civile, i malcapitati sono stati medicati per qualche graffio e dimessi dopo poco.