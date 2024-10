I volontari dell’Associazione “Sa Mata”, presieduta da Veronica Matta, sono arrivati questa mattina ad Alghero per donare alla Protezione civile un prototipo di mascherine in Sa tex liscio per consegnare alle sarte algheresi.

“L’ auspicio – ha dichiarato l’Assessore Andrea Montis – è che la rete di sarte algheresi cresca ancora di più, e questa “chiamata alle armi" di tutte le cosidores dell’Alguer serva a moltiplicare le volontarie che volessero prestare la propria utilissima opera”.

“Ringraziamo di cuore l’Associazione Sa Mata e i suoi volontari – aggiunge il Sindaco Mario Conoci – che hanno saputo accorciare le distanze anche in questo momento”.

Per chi volesse rendersi disponibile può contattare il numero ‪3484982807 (Monica Pulina) che inserirà le sarte nella rete delle operatrici disponibili.