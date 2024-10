È stato presentato ieri mattina alla stampa il contenuto del Protocollo d'intesa stipulato nei giorni scorsi tra il Comune di Alghero e la Confcommercio Nord Sardegna, per la condivisione degli interventi sinergici di pulizia degli arenili di libera fruizione e in concessione a privati del litorale comunale.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco Mario Bruno, l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, il dirigente del settore e segretario generale Luca Canessa, il presidente interprovinciale di Confcommercio Imprese per l'Italia Nord Sardegna Antonio Sole, il presidente provinciale e segretario di Confcommercio Alghero Massimo Cadeddu, il presidente provinciale Federalberghi Stefano Visconti e il presidente Sindacato Italiano Balneari, Fabio Fois.

L’obiettivo condiviso al centro del pacchetto d'interventi varato dall'Amministrazione comunale di Alghero, è quello di vare le spiagge pulite per tutto l’arco dell’anno.

Lavori, questi, che dovrebbero iniziare già nelle prossime settimane, anche in previsione del periodo pasquale. Oltre all'appalto triennale per la pulizia delle spiagge libere in corso di aggiudicazione, tra i numerosi interventi finanziati e programmati, firmato con la Confcommercio Nord Sardegna il protocollo d'Intesa che destina un'importante dotazione economica ai balneari per far fronte alle spese di pulizia e gestione degli arenili in concessione.

Sarà di 150mila euro la dotazione economica che permetterà di movimentare i grandi quantitativi di posidonia spiaggiata nel nuovo sito individuato a Cuguttu.

“Avevamo detto che questo sarebbe stato l'anno zero per le diverse tematiche relative alla posidonia, ed a seguito di diversi incontri e dell'atteggiamento responsabile degli operatori, siamo in grado di annunciare l'importante accordo che presenta un programma organico di pulizia del litorale di Alghero a beneficio di tutto il comparto turistico ed economico del territorio” ha sottolineato il sindaco di Alghero, Mario Bruno.