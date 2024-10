All’assemblea convocata ieri, 25 gennaio, per chiarire quanto sta accadendo tra la Provincia di Oristano e il Consorzio Uno hanno preso parte numerose persone, soprattutto gli studenti preoccupati per il loro futuro.

Durante l’incontro il presidente del Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna, ha detto chiaramente che non solo non lascerà il Chiostro del Carmine, ma non firmerà alcun contratto che preveda un canone d’affitto con la Provincia.

Il Rettore dell’Università, Maria del Zompo, ha rassicurato gli studenti su quanto concerne l’offerta formativa attualmente in corso, ma ha anche annunciato di voler rimodulare i corsi.

Dall’altra parte la politica invita alla mobilitazione per risolvere quanto prima la questione, ma gli studenti, la vera parte lesa di tutta questa faccenda, preferiscono andarci cauti e attendere siano i vertici a trovare una soluzione che non danneggi alcuno.

Si studierà tutti insieme un modo per salvaguardare l’Università, per questo il Rettore ha indetto un altro incontro, previsto per febbraio, tra Università, Consorzio Uno e Provincia.