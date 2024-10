La Giunta di Oristano guidata dal Sindaco Andrea Lutzu ha dato il via libera a un progetto da 130mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcune zone della città e delle frazioni.

“Il progetto si concentrerà sull'eliminazione delle barriere architettoniche dalle strade ed in particolare dai marciapiedi – ha dichiarato il primo cittadino -. L’obiettivo è eliminare tutti quegli ostacoli che non consentono o rendono difficoltosa la circolazione pedonale negli abitati della città e delle frazioni. L'attenzione si focalizza sulle cosiddette barriere urbane: l'insieme di tutti quegli ostacoli che si oppongono alla regolare circolazione dei soggetti con difficoltà motorie (disabili, anziani, gestanti), quali attraversamenti pedonali, dislivelli, accessi alle strutture, inadeguatezza dei percorsi pedonali”.

Saranno interessate dagli interventi principalmente tre zone della città, a Nuraxinieddu e a San Quirico.