È stata una festività dei Santi caratterizzata dal calcio che ha visto protagoniste, tra l’altro, le squadre del Meilogu.

Nel campionato di promozione (girone), seconda sconfitta consecutiva per la Polisportiva Bonorva che esce sconfitta per 1 a 0 dal campo del Cus Sassari. In classifica la formazione di Massimiliano Nieddu rimane a quota 4 punti.

In prima categoria (girone D), Meloni e Solinas regalano la vittoria (2-1) al Pozzomaggiore in casa con il Monte Alma.

Il Bottidda ferma sullo 0-0 il Thiesi mentre il Siligo esce sconfitto per 2 a 1 dal campo della Lanteri Sassari. La classifica vede gli uomini di mister Ruiu primi a 14 punti, uno in più dei neroverdi di Rassu (13). I gialloblu di Mario Fadda rimangono a quota 10 punti.