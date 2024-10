Domani, sabato 4 febbraio, torna in prima serata il programma “C’è Posta per te” condotto da Maria De Filippi, pronta ad accogliere i suoi ospiti.

E tra questi ci sarà anche qualcuno di Villaspeciosa, centro del Sud Sardegna di circa 2mila e 500 abitanti. A darne notizia è il sindaco Gianluca Melis che invita tutti a non perdere la puntata.

“A C’è Posta per Te ci sarà un pezzettino di Villaspeciosa. Cenate presto – raccomanda il primo cittadino -, accendete la stufa o il camino e preparate i fazzoletti di carta”.

Ovviamente il sindaco Melis ha acceso la curiosità non solo dei suoi compaesani, ma di tanti altri sardi che si stanno già chiedendo se si tratterà o meno di una “storia-regalo”.

Da quanto emerge dalle anticipazioni, due regali coinvolgeranno la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, in studio con il marito Matteo Giunta, e il trio di fama internazionale Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Per ora non ci resta che aspettare, ma intanto, vi ricordate quando tre anni fa gli ospiti di Maria De Filippi erano sei sardi? Tre ogliastrini e tre cagliaritani.

Tutti e sei (foto in basso) avevano lo stesso nome e cognome e si ritrovarono sul divanetto di “C’è Posta per te”. Dietro la busta si nascondeva una donna di 75 anni, Giusy, che oltre 50 anni prima fu corteggiata da un certo Antonio Loi, idraulico, che conobbe quando era andata in vacanza in Sardegna con il cugino Franco. Da Cagliari a Isili, da Ussassai a Talana fino ad arrivare a Villagrande Strisaili. L’uomo che cercava la protagonista era nato proprio a Villagrande e aveva avuto una Fiat 1100.

A turno entrarono in studio i sei Antonio Loi. I primi cinque non corrisposero alla descrizione della donna, l’ultimo, invece, villagrandese, aveva alcuni punti in comune con i ricordi di Giusy. Ma lui giurò di non ricordare niente e chiese a Maria di chiudere la busta perché non interessato a conoscerla. La storia che andò in onda nel 2020 su Canale 5 divertì tantissimo il pubblico. Alla fine due Antonio Loi aprirono la busta e salutarono la donna.