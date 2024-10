Pasquale Maoddi, il 66enne morto stamane a Teti dopo essere precipitato col parapendio, era stimato e benvoluto da tutti in paese. Una vita a "lanciarsi" nei cieli di Barbagia e una morte improvvisa che ha sconvolto l'intera comunità tetiese.

Lo stato d'animo del paese traspare dalle parole del sindaco Laila Dearca che dal luogo dell'incidente scrive: "Oggi ci siamo tutti, tutto il paese è venuto per salutarti. Forse tu avresti voluto che succedesse così e in questi luoghi, ma per noi è difficile accettare quello che è successo stamattina. Ciao Pasquale mi mancherai."