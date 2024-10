L'Azienda Sanitaria di Nuoro ha un suo rappresentante nel CEMEC, il Centro Medicina delle Catastrofi di San Marino. Gian Franco Gusai, dipendente dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, dove lavora al Servizio Formazione (è anche il direttore dell’IRC, Italian Resuscitation Council), da oggi fa parte del prestigioso comitato scientifico del centro che si occupa di Medicina delle Catastrofi.

Il CEMEC opera sotto l’egida del Consiglio d’Europa, dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e altri organismi internazionali, attraverso corsi di formazione per la prevenzione e protezione contro i rischi naturali e tecnologici maggiori.

Gusai andrà a occuparsi di formazione nell'ambito delle maxiemergenze per il settore infermieristico.

La prima riunione del Comitato Scientifico del CEMEC si è svolta nella Repubblica di San Marino, sabato 21 febbraio scorso.

All'incontro hanno partecipato Alessandro Barelli (Presidente); Giovanni Galassi (Segretario Generale); Vktor Proyakov (Direttore del TESEC, European Center of Technological Safety), Ucraina; Sergey Aleksanin (Responsabile della Protezione Civile della Federazione Russa); Enrico Bernini Carri (Responsabile della scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'Accademia Militare di Modena); Emilio Chiodo (Consulente Medico Legale della Regione Piemonte per il Servizio 118); Elisabetta Lasagna (Istituto Superiore di Sanità - Centro di collaborazione OMS/FAO); Andrea Gualtieri (Direttore dell'Authority Sanitaria della Repubblica di San Marino); Jennifer Wikes (Head Nurse della FAO).