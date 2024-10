Sono partite questa domenica dal Poetto, insieme a Daniele Strano e Marco Frau, i fondatori del progetto Strange For Life, 10 donne che si alterneranno in questa avventura solidale nata per finanziare le iniziative a sostegno della diagnosi e della terapia tumorale.

Dovranno affrontare in totale 350 km di mare aperto, toccando sette spiagge di sette comuni diversi, sino a San Teodoro, a bordo di una polinesiana da sette posti. Le 10 donne, speciali sportive che hanno preso lezioni e si sono allenate per prepararsi al meglio ad affrontare questa sfida, hanno già vinto tutte la loro personale battaglia contro il cancro al seno, e ora insieme vogliono raggiungere l’obbiettivo della solidarietà, con questa esperienza sportiva divisa in tappe, dove si ritroveranno a darsi il cambio nel pagaiare durante il giorno e a dormire in tenda la sera.

Devolveranno i ricavati della raccolta fondi all’ospedale oncologico Businco di Cagliari.

Il via all’avventura solidale la scorsa domenica alle 9.30 dal Poetto, con prima tappa intorno all’una a Torre delle stelle e arrivati intorno alle sei di sera a Villasimius, da cui sono ripartiti intorno alle 9.00 ieri per raggiungere la tappa intermedia di Castiadas e poi sono arrivato intorno alle sei a Villaputzu.

Per oggi una sola tappa, che da Villaputzu con partenza alle 9.00 li vedrà arrivare a Tertenia alle 13.00. Domani toccheranno le spiagge di Barisardo come tappa intermedia e infine il Lido di Orrì di Tortolì.

il 9 una bella tappa con la partenza alle sei del mattino dal Lido di Orrì che li vedrà arrivare alle diciotto e trenta nel suggestivo golfo di Orosei, dal quale partiranno il 10 agosto alle sei del mattino per raggiungere alle 17.30 Budoni. La tappa conclusiva l’11 che vedrà l’arrivo alle 11 del mattino a San Teodoro.