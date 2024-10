Si terrà martedì 8 ottobre alle 11.00, di fronte al palazzo comunale di via Garibaldi, la cerimonia di consegna da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro del nuovo automezzo antincendio ai loro colleghi del distaccamento di Tortolì.

All’evento prenderanno parte il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e le massime autorità provinciali, i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e della stazione locale, la Polizia Municipale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8.00 e fino al termine della cerimonia, sarà chiusa al traffico via Umberto nel tratto di strada tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele. Le aree di sosta saranno riservate nei parcheggi di piazza Serpi, fronte palazzo comunale e via Umberto.

Istituito il divieto d'accesso in via Umberto intersezione con la Via Garibaldi; via Umberto intersezione con la via E. D'Arborea; via Umberto intersezione Via V. Emanuele mentre è consentito l'accesso dei veicoli ai parcheggi di Piazza Racugno fronte via E. D'Arborea.