“Carissimi ottanesi, si è registrato a Ottana un nuovo caso di positività da Covid 19 nella nostra comunità. La persona positiva fa parte del nucleo familiare del precedente caso e pertanto era già stata sottoposta alla misura di isolamento domiciliare”.

Lo scrive il sindaco Franco Saba, primo cittadino di Ottana, in una nota in cui si puntualizza “che non ci sono nuovi rischi di contagio, ma permane l’invito a stare sereni e ad assumere comportamenti prudenti e ad attenersi scrupolosamente alle regole di igiene, igienizzazione, distanziamento sociale e uso dei dpi”.