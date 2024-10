Un Natale nel segno della collaborazione tra le forze che operano per incidere nella qualità della vita del paese: è questo lo spirito che anima i componenti della Proloco, della Consulta giovanile e del Coro Polifonico di Atzara che si sono ritrovati ad arricchire un programma di appuntamenti per la fine dell’anno in corso, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La Proloco propone il concorso dei presepi rionali giunto alla terza edizione, in sinergia con gli abitanti delle diverse zone dell’abitato. Gli 8 presepi in concorso verranno valutati da una giuria composta da rappresentanti di varie associazione, del Comune e dal parroco Don Matteo. Il percorso che guida anche alla scoperta degli angoli suggestivi di Atzara resterà aperto dal 21 dicembre al 7 gennaio.

Per ogni presepio in concorso viene assegnato un buono omaggio spendibile nelle attività commerciali di Atzara, mentre ai primi tre giudicati migliori saranno consegnate anche le targhe di merito per evidenziare i rioni che si sono distinti. Il coro polifonico maschile e i ragazzi della consulta giovanile hanno addobbato con impegno l’albero natalizio e posizionato le luminarie che hanno reso il contesto suggestivo.

Aprono anche i mercatini di Natale al fine di creare momenti di aggregazione e promozione delle piccole produzioni locali artigianali. In concomitanza con l’inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe Biasi, nei locali del museo Ortiz Echagüe, il coro polifonico di Atzara e le launeddas proporranno uno spettacolo di voci e musica nel segno dell’identità.

Il 26 dicembre sarà la volta del concerto di Natale organizzato dal coro polifonico diretto dal maestro Enrico Pilo che ospiterà il coro Carrales di Cagliari oltre ad animare il 4 gennaio il percorso dei presepi nelle vie del paese. L’Epifania sarà dedicata prevalentemente ai bambini e nel contesto dei festeggiamenti si premierà l’arte dei presepi.

<<Vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale che ha sostenuto l’iniziativa - dice Annamaria Muggianu, presidente della Proloco – e sottolineare il prezioso contributo del Coro polifonico di Atzara, della Consulta giovanile e di tutte le persone che a vario titolo contribuiscono alla riuscita delle iniziative di Natale>>