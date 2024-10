“Un investimento sulla parte più preziosa del nostro paese affinché attraverso l’amore per la lettura siano sempre più innamorati della vita, della libertà con la stessa curiosità e voglia di conoscere che hanno oggi”.

Questa la finalità del Comune di Fonni amministrato dalla Sindaca Daniela Falconi che, per la terza volta consecutiva, ha deciso di regalare ai bambini di Fonni, quasi 400 libri, uno per ciascuno, per una fascia d’età che va dall’asilo nido alle scuole medie.

“Libri da leggere, da scambiare, da condividere. Un pensiero per immaginare un Natale caldo di storie, fantasia e colori. Così come deve essere il mondo dei bambini”, rimarcano dal Comune.