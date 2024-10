Oggi, 3 febbraio, il Nucleo Elicotteri Carabinieri (NEC) Cagliari-Elmas ha acquisito in dotazione il nuovo elicottero AW169 della società italiana Leonardo.

È il primo reparto in Italia ad acquisire questa macchina di ultima generazione, dotata di sofisticati apparati di sorveglianza e che garantisce eccellenti prestazioni ed elevata sicurezza.

L’elicottero sarà a disposizione dei reparti territoriali e speciali per i servizi d'Istituto (controllo del territorio, repressione dei reati ambientali, dei furti di reperti archeologici, contrasto alla coltivazione di canapa indiana nonché ricerca persone disperse).

"La presenza sul territorio dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Sardegna' costituisce un valore aggiunto – affermano dal reparto - Noi siamo in grado di garantire un pronto intervento imbarcando militari altamente specializzati e addestrati per portarli dove serve in pochi minuti dall'attivazione".