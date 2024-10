Due massicci interventi per il ripristino delle migliori condizioni del manto stradale nella rete viaria cittadina è quanto previsto dalla Giunta Bruno attraverso due distinte azioni da mezzo milione ciascuna.

Un milione di euro, dunque, non per interventi tampone, come accaduto fino ad ora.

Il primo intervento è già in fase di approntamento: entro fine mese la chiusura del progetto definitivo-esecutivo, consentirà di avviare le procedure di gara, una volta espletate le quali sarà possibile ad inizio 2017 iniziare i lavori non appena le condizioni meteo climatiche saranno propizie. A questa prima azione ne seguirà immediatamente un’altra per la quale sarà possibile bandire la gara entro la prossima primavera.

Le operazioni consisteranno, a seconda dei casi, nel ripristino del tappeto bituminoso o nel rifacimento del sottofondo dove le condizioni di degrado lo richiedono.

“Risorse importanti – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Raimondo Cacciotto - per rimettere in sesto la viabilità che in diversi casi risulta particolarmente compromessa. Dallo studio di fattibilità risultano una serie di priorità riferite a zone e strade percorse dai mezzi di servizio pubblico, e tante altre vie in cui le condizioni di usura dell’asfalto sono particolarmente evidenti”.

I lavori procederanno in maniera coordinata con il programma degli interventi previsti da Abbanoa per il 2017 su Alghero.