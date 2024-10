Venerdì prossimo, 14 ottobre, si terrà a Fonni il convegno dal titolo “Un Masterplan per le zone interne”, evento promosso da Confindustria Sardegna Centrale.

L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la sala Don Muntoni del centro di aggregazione sociale in via Don Burrai.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da una parte, sarà l’occasione per ascoltare, direttamente dal presidente Francesco Pigliaru, che cosa conterrà il Masterplan per le zone interne promesso dalla Regione qualche mese fa e per Confindustria sarà il momento di presentare proposte e idee per stimolare la crescita e lo sviluppo delle aree interne del Nuorese e dell’Ogliastra.

All’incontro, coordinato dal presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Roberto Bornioli, interverranno come relatori, oltre al presidente della Regione, i sindaci di Fonni e Lanusei Daniela Falconi e Davide Ferreli, il consigliere regionale Pietro Pittalis, il direttore generale di Sardex Nicola Pirina e i giornalisti de L’Unione Sarda e de La Nuova Sardegna Tonio Pillonca e Pier Luigi Piredda.