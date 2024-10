«Nel segno della continuità». È con queste parole pronunciate dall’Assessora alla Cultura Francesca Demontis che sono stati resi noti gli eventi del luglio stintinese programmati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Stintino in collaborazione con il Museo della Tonnara.

È proprio in questi locali che, nella giornata di giovedì 5 luglio, si terrà il primo appuntamento con la presentazione del “Viaggio del Postale” che anche quest'anno avrà un annullo filatelico dedicato il 7 luglio in largo Cala d'Oliva. Si partirà invece per il Viaggio domenica 8 luglio dal porto Mannu alla volta di Porto Torres.

Sempre il 5, ma alle 22.00, avrà inizio la rassegna degli artisti di strada “Isthintini Busker Festival”, che sarà ripetuta anche il 16 e il 30 luglio. Il 6 luglio si terrà la presentazione del libro “Donne e cucina in tempo di guerra. Dal ‘39 al ‘45”: seguito dallo show cooking di Pino Pazzola.

Il 7 luglio sarà la volta dell'assegnazione del premio “Stintino 2018” per la divulgazione scientifica al Museo Egizio di Torino e al suo direttore Christian Greco. L’8 e 9 luglio, arriva la tredicesima edizione del Sardinia film festival.

Dal 12 luglio partirà il FalluDù Lab che avrà luogo tutti i giovedì dalle 21,30 in largo Cala D’Oliva mentre dal 14 al 27 luglio si terranno una serie di conferenze scientifiche per affrontare i temi sul bioterrorismo e sulla zoologia. Il 21 luglio grande attesa per la “Sagra del Tonno”, promossa dalla Pro loco, seguita il 23 alle 21.30 da tutti in corteo con Funky Jazz Orchestra e Parata FalluDù, con partenza largo Cala d’Oliva.

Il 28 e il 29 luglio saranno presentati, rispettivamente, i libri “Sergio Brio. L’ultimo 5topper”, scritto dall’ex difensore della Juventus, e “ Ultime notizie sull’evoluzione umana” di Giorgio Manzi. Il 29 luglio Il 29 luglio alle 22.00, nella piazzetta delle vele, sul lungomare Cristoforo Colombo, i ragazzi de “I musicanti del marciapiede accanto” daranno prova delle loro capacità.

Il 6 e il 27 luglio alle 21.30, in largo Cala D’Oliva, spazio ai balli latino-americani con il trio Bahia. Torna, con tanti appuntamenti sparsi nell'arco del mese, anche Stintino Classica e jazz che quest'anno si arricchisce con Stintino Opera. Tra le attività promosse dalla Biblioteca comunale, “Information literacy per ragazzi”, “Bibliotecario per un giorno”, “Summer School in biblioteca” e “Libri parlati”. Non mancheranno i classici mercatini che verranno allestiti dal venerdì alla domenica sul lungomare e sul porto Vecchio.

«La nostra amministrazione, nell'organizzare il programma, ha voluto dare spazio a tutti i generi, con attenzione alle famiglie, ai bambini e ai giovani. In particolare – ha rimarcato l’Assessora Demontis – un occhio di riguardo agli artisti del territorio, e ai giovani del paese che, prima questo mese e poi ad agosto, avranno la possibilità di esprimere le loro doti di musicali».