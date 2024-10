È Jaime Chironi lo studente vincitore del concorso “Un logo per il Gal Barbagia”, bandito lo scorso anno e al quale hanno partecipato gli alunni delle classi 5A - 5B - 2B. L’opera è stata scelta tra 50 elaborati.

Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta venerdì 17 maggio presso il liceo Liceo Artistico Francesco Ciusa di Nuoro, erano presenti il Presidente del Gal Barbagia, Paolo Puddu, i consiglieri del Gal Barbagia, Laura Pintus e Piero Mereu, le professoresse Maria Antonietta Flore e Luisa Chisu, che hanno curato il laboratorio del concorso, il dirigente dell’Istituto Professoressa Carla Rita Marchetti e il vicepreside professor Silvio Zucchelli.

“Il Gal Barbagia ha promosso il concorso di idee, – ha dichiarato Laura Pintus, delegata dal CDA ad intrattenere le relazioni con la scuola durante il concorso –, oltre che per stimolare la partecipazione e la creatività dei giovani anche per informare la cittadinanza dell’esistenza di un nuovo Gal nel territorio del Nuorese e per diffondere nelle future generazioni la conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le opportunità e i benefici che il programma è in grado di offrire a chi si appresta ad affrontare il mondo del lavoro”.

Il logo presenta la scritta Gal Barbagia con un arcobaleno stilizzato fatto di tre curve corrispondenti ai tre ambiti di azione, agroalimentare, cultura e artigianato, e sette sfere di colore diverso, che convergono al centro, ognuna a rappresentare un comune del Gal Barbagia.