Alla fine degli Anni Settanta Salvatore Nuvoli, direttore del Coro “Sos Canarjos” e punta di diamante del mondo delle tradizioni popolari in Sardegna, aveva contribuito a riscoprire “Su Serbadore”, una delle feste più antiche di Nuoro che si onora il 6 agosto, nel cuore dell’estate.

Nella stessa data del 2015 si è costituita l’Associazione Culturale “Bobore Nuvoli”, presieduta da Eta, figlia del maestro, che nasce per ricordarne la figura e gli insegnamenti, per proseguire sul fronte della ricerca sempre coltivata e per “approfondire, sperimentare e organizzare eventi culturali ispirati alle nostre tradizioni popolari, tutelare e divulgare il repertorio musicale e compositivo del direttore nuorese e continuare nell’attività di valorizzazione della cultura sarda con particolare riferimento alle sue musiche e canti”.

A breve sarà pubblicato il volume “Bobore Nuvoli, una vita per il canto” curato da Eta Nuvoli, che attraversa la carriera e le opere del maestro, ma anche i ricordi degli amici più cari e le riflessioni di alcuni dei più rappresentativi nomi della cultura popolare isolana.

Emergono i contributi di Giampaolo Caldino, Fabio Calzia, Italo Cappai, Alessandro Catte, Chiara Longu, Pietro Longu, Giuliano Marongiu, Giampaolo Mele Corriga, Ottavio Nieddu, Peppino Orrù, Giovanni Piga, Enrico Pilo, Mario Seddone, Gian Nicola Spanu e Don Ciriaco Vedele.

Il 1° Concorso Corale “Nuoro Patria dei Cori”, promosso dall’Associazione, è indirizzato a tutti i Cori Polifonici della Sardegna che eseguono musica corale di ispirazione popolare, ad eccezione di quelli nuoresi.

Il bando del concorso, con regolamento e modulo di iscrizione sono pubblicati (e scaricabili), sul sito: www.assboborenuvoli.org e illustrano nel dettaglio i criteri e le modalità di partecipazione.

La Commissione Artistica che valuterà i lavori pervenuti sarà composta dai direttori dei Cori maschili della città di Nuoro.

La scadenza delle domande è fissata al 08 agosto 2016.

La Fase finale del Concorso, con la premiazione dei vincitori, è in programma per sabato 8 ottobre 2016 in occasione del 2° Memorial intitolato alla figura di Bobore Nuvoli.

Lo spettacolo musicale si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Eliseo di Nuoro con la direzione artistica di Eta Nuvoli e Giampaolo Caldino.