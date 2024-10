Un’occasione per gli auguri per le prossime festività e ricordare che «questa è un'azienda con grande vitalità, capacità di risposta sotto il profilo professionale e non soltanto medico ma di tutte le rappresentanze sanitarie e tecniche. vederci assieme testimonia la reale condivisione di intenti per un hub che è invidiato a livello regionale».

Sono queste le parole pronunciate dal direttore generale dell'Aou, Antonio D’Urso, e il Rettore dell'Università di Sassari, Massimo Carpinelli, all’incontro che si è tenuto ieri nell’aula LOnginotti della palazzina di malattie infettive a Sassari, alla presenza dei direttori, dirigenti medici, infermieri e personale amministrativo, per i saluti natalizi. Erano presenti, anche il direttore sanitario Nicolò Orrù e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini.

«Il nostro obiettivo, assieme a voi – ha sottolineato il manager –, è quello di far crescere questa Azienda, perché la città e il Nord Sardegna ne hanno bisogno. Assieme all'Università siamo l'insediamento produttivo tra i più importanti e credo ci siano tutti gli ingredienti, umani e professionali, tecnologici e strutturali».

D’Urso ha informato la platea della prossima partenza dei lavori per l'accantieramento del nuovo ospedale, ricordando l'impegno assunto per gli investimenti e le numerose assunzioni e stabilizzazioni avviate nell'arco del 2017.

«Un lavoro – ha detto ancora Antonio D'Urso – che ci ha consentito di arrivare a conclusione per la parte del comparto e tecnica amministrativa». Resta ancora, invece, da definire la parte della dirigenza medica, con un passaggio tecnico che dovrà essere affrontato con la Regione che ha dato la sua disponibilità.

Il Rettore ha, invece, rimarcato la sua particolare attenzione per l’Azienda Ospedaliero Pubblicitaria.«Dopo una prima fase riorganizzativa – ha dichiarato Carpelli – adesso vedo un forte interessamento verso l'Aou che è diventata un punto di riferimento. È un hub importante e questo comporta la necessità affrontare alcune problematiche che sono ben presenti. Credo che, alla fine, i migliori giudici del nostro lavoro sono i cittadini che dobbiamo servire».

Il reparto di pediatria diretto da Roberto Antonucci ha ricevuto la visita dei campioni della Dinamo Banco di Sardegna, accompagnati da coach Pasquini. Accolti dal direttore sanitario Nicolò Orrù, dal direttore del presidio ospedaliero Bruno Contu, dalla dirigente della Pediatria Anna Maria Marinaro e dalla coordinatrice Clara Sabino, hanno regalato ai piccoli ricoverati nella struttura del Materno infantile tanti pupazzi di peluche. Un modo come un altro per allietare la loro permanenza in reparto in questi giorni di feste. I giocatori presenti non si sono sottratti alle foto, agli abbracci e agli auguri dei loro giovani sostenitori.