Un italiano su tre non arriva a fine mese con le proprie entrate e la metà di quelli che ce la fanno utilizza i propri risparmi perché lo stipendio non basta.

Sono dati questi riportati dal 26° Rapporto Italia pubblicato da Eurispes, ente privato che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982.

Il quadro è allarmante: per 3 italiani su 4 è impossibile mettere dei soldi da parte, il 29,1% ha difficoltà a pagare le rate del mutuo per la casa e il 26,8% non riesce a pagare l’affitto.

“Sono in molti ormai a essere colpiti dalla cosiddetta sindrome della quarta, quando non della terza, settimana”, spiegano gli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda la situazione della Sardegna, oggi il quotidiano L’Unione Sarda, riporta dei dati alquanto preoccupanti. Sono centodiecimila i sardi che percepiscono una pensione minima di 502 euro, la soglia indicata dal Consiglio d'Europa come insufficiente a garantire una vita decorosa. Nel 2012, si legge nell’articolo, l'isola contava 472 mila pensionati (vecchiaia, invalidità, assegni sociali) con un importo mensile medio di 680 euro, cento in meno rispetto alla media nazionale.