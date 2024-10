Quattro autovetture in sosta coinvolte in un incendio a Pirri in via Chiesa alle 4,40 di questa mattina. Intervento immediato dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme alle strutture abitative adiacenti e ad altri veicoli in sosta, e provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante e della sede stradale.

Danneggiate altre tre autovetture, la rete elettrica stradale e la facciata di un'abitazione, per irraggiamento delle fiamme. Nessuna persona risulta coinvolta.

I Vigili del Fuoco, al termine delle operazioni, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause, in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini di loro competenza.