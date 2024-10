Un guasto a una conduttura della rete idrica ha lasciato a secco Ozieri, Ittireddu, Mores e Ardara. Le squadre di Abbanoa sono impegnate nella riparazione all'altezza del partitore di Ozieri.

La fornitura dell'acqua è stata sospesa da ieri stamattina per consentire di completare i lavori nel più breve tempo possibile.

Data la complessità dell'intervento il disservizio proseguirà fino a questa mattina.

L'erogazione idrica verrà ripristinata in serata, ma a causa dello svuotamento dei serbatoi non sarà possibile far arrivare immediatamente l'acqua nelle case. Per ridurre al minimo i disagi, domani sarà garantito un servizio di rifornimento attraverso le autobotti a Mores e a Ittireddu.