Proseguono, incessanti, i controlli della Polizia locale di Sassari. 131 i controlli effettuati ieri dagli agenti (116 persone e 15 esercizi commerciali), per un totale di sanzioni.

Tra questi un gruppo di ragazzi che come riferiscono gli agenti, sapendo di violare di norme, hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e sanzionati.

Un’altra sanzione è scattata per un ciclista che, dopo alcuni segnalazioni arrivate al Comando, da giorni si allenava sempre nella stessa zona. Inoltre è stato sanzionato un uomo che, dopo essere stato fermato a Sassari, riferiscono sempre gli agenti, ha he doveva acquistare materiale per il bricolage ma, secondo la normativa, avrebbe dovuto recarsi in un negozio del suo paese.

In questi giorni la Polizia locale è anche impegnata anche nelle sedi dove sono consegnati i buoni spesa al mercato e in altre zone delicate del territorio, per evitare assembramenti.