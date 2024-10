Non si ferma la protesta per la difficile situazione della sanità a Nuoro e in provincia, travolta dall'emergenza Covid e già provata da anni per la mancanza di centinaia di medici e infermieri in organico.

Dopo i sindaci che hanno protestato domenica, a promuovere una nuova manifestazione davanti all'ospedale San Francesco sono i pazienti oncologici, impegnati da mesi in una dura vertenza con l'Ats nel tentativo di scongiurare il trasferimento del loro reparto al terzo piano.