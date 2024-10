La suggestiva composizione musicale e il susseguirsi delle immagini più rappresentative della vera espressione di Mario hanno acceso i riflettori sulla serata in suo ricordo. Una proiezione di fortissimo impatto emotivo ad opera della maestria di Paolo Mura che, ideando e curando la composizione musicale e l’intero montaggio, ha scatenato un turbinio di emozioni negli animi dei tanti presenti, rivelando come la più impalpabile emozione non si lascia cancellare dalle distanze.

E poi a succedersi le esibizioni delle formazioni folcloristiche e degli amici di Mario: il gruppo folk attivo negli anni ’90 ad Abbasanta accompagnato da Giacomo Crobu, il gruppo Armonias, la polifonica abbasantese, il gruppo folk femminile “Serra Ilighes” accompagnato da Michele Fadda, Nicola Loi, Tanino Licheri, Daniele Cuccu ed Enrico Frongia.

Poesie, canzoni, balli, lacrime, sorrisi e forte commozione: un connubio perfetto in omaggio a chi è riuscito, ancora una volta, a radunare una moltitudine di persone.

“Non abbiamo parole abbastanza per ringraziare tutti coloro che si sono spesi a favore di questo grande momento di unione e condivisione – ci raccontano gli organizzatori – dai ragazzi del Comitato, alle associazioni, ai gruppi, agli amici di sempre. È stata l’occasione in cui si sono rinnovati messaggi di stima e di affetto per Mario, verso di lui siamo tutti debitori di quella magia che inconsapevolmente ci ha donato in vita e che in qualche modo continua a trasmetterci tutt’ora”.

Tutto ciò che resta è racchiuso nei ricordi e la comunità di Sorradile e quanti hanno avuto la fortuna di conoscere Mario hanno dimostrato, che sono proprio i ricordi l'arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge. Ed è in questo ricordo che sopravvivrà la certezza che il suo improvviso saluto è in realtà solo un arrivederci.