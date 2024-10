La città di Alghero si fa carico dei bambini di Michela. Una solidarietà diffusa che sta interessando cittadini, istituzioni, imprese, associazioni.

Tanti che, nella giornata odierna, la Giunta Bruno ha deciso di adottare una serie di interventi, come un fondo dedicato presso il Banco di Sardegna denominato “Un futuro per i bambini di Michela” e la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di Garanzia composto da Comune di Alghero, Diocesi, Banco di Sardegna, Nettuno Calcio, dirigente scolastico, curatore.

L’obiettivo è quello di assicurare il futuro dei bambini di Michela Fiori e garantire strumenti atti ad assicurare loro continuità negli studi, nell'inserimento lavorativo e nell’attività sociale.

Il fondo ha una dotazione di partenza garantita dal Comune di Alghero e dal Banco di Sardegna. Due le modalità per far confluire i sostegni economici: erogazioni liberali, anche in contanti, e l’Adozione di Vicinanza, ovvero un erogazione con cadenza fissa mensile.

Sarà il comitato di garanzia ad assumere ogni iniziativa funzionale al perseguimento degli obbiettivi, gestendo i rapporti con tutti i soggetti ( giuridici, istituzionali, economici, sociali) e potrà avvalersi delle necessarie strutture e collaborazioni nell’ambito della struttura comunale quali Servizi Sociali e Avvocatura Comunale.

«Ci prendiamo cura dei bambini, tutta la città è con loro» aveva detto il Sindaco Mario Bruno nella marcia silenziosa di Natale. Oggi l'immediato intervento operativo a seguito di un incontro a cui hanno partecipato tutti i soggetti facenti parte del Comitato costituitosi in mattinata.

Di seguito gli estremi : IBAN IT87S0101584899000070688228

Causale : Un futuro per i bambini di Michela