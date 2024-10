“E’ stato terribile. Prima abbiamo visto una luce accecante, sembrava un fuoco, e poi abbiamo avvertito un botto fortissimo”.

Mariangela Casu è una dei 143 passeggieri che martedì mattina viaggiava sul volo partito da Ciampino e diretto a Elmas che è stato colpito da un fulmine. Dalle sue parole si intuisce il momento drammatico che si è vissuto a bordo dell’aereo nel momento in cui il fulmine ha colpito il reattore sinistro del Boeing.

“In preda al panico abbiamo chiesto agli assistenti di volo cosa fosse successo e loro - continua il racconto Mariangela Casu -, con la massima calma e tranquillità ci hanno spiegato che un fulmine aveva colpito il motore sinistro, ma che non correvamo alcun pericolo perché l’aereo era in grado di atterrare comunque senza nessun problema. Anche il comandante è stato bravissimo, le sue parole ci hanno rassicurato in un momento di grande tensione”.

Una volta atterrato nell’aeroporto cagliaritano i tecnici della Ryanair hanno confermato che il reattore sinistro è stato danneggiato a causa del fulmine. I 143 passeggeri e i membri dell’equipaggio hanno vissuto momenti di panico, ma per fortuna non si è verificato nessun incidente.