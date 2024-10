Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione comunale di Monserrato, la Pro loco e le varie Associazioni locali hanno deciso di riproporre la sagra dedicata alla sapa e ai dolci tipici monserratini.

Ricco il programma degli eventi di questa seconda edizione, che faranno da cornice ai quindici “Portalis Obertus” dislocati nelle vie del paese.

Sabato 25 novembre, alle 12.30, è in programma l’inaugurazione con la visita delle scolaresche. Alle 16.30 i suoni dell’Associazione “Cuncordia a Launeddas” creeranno una cornice itinerante seguiti, alle 18.00, dalle armonie dei suonatori di organetto che proporranno dei balli sardi. La prima giornata si chiuderà alle 20.00 presso i giardinetti (via del Redentore), con un’altra carrellata di danze tipiche della nostra isola grazie a Silvano Fadda e Alessandro Melis.

Lo spettacolo per le splendide vie del paese della banda musicale, in programma alle 10.30 aprirà la giornata di domenica 26. Alle 11.30 avrà luogo una delle attrattive sarà sicuramente “Sa Cassa Manna”, la rappresentazione itinerante dell’antica battuta di caccia grazie alle maschere tipiche del carnevale di Sinnai curate dall’Associazione “Is Cerbus”. Al pomeriggio altro giro per il paese per ascoltare il coro “S’Arrodia” (17.30). La due giorni si chiuderà alle 20.00 nei giardinetti, con delle canzoni sarde eseguite da voce e chitarra. Nel corso della manifestazioni saranno presenti anche dei maestri artigiani e degli hobbisti.