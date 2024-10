È stata presentata questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Porto Torres, la nuova edizione de “La Barcolana Turritana”, in programma venerdì 20 e sabato 21 luglio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l'Assessora allo Sport, Mara Rassu, la Presidente della Fidapa di Porto Torres, Ersilia Fiori, il professor Giuseppe Passiu, direttore del reparto di Reumatologia dell'Aou di Sassari, Emanuela Fanari, referente regionale del Gruppo Les, dal Comandante provinciale dei vigili del Fuoco, Mario Falbo e la presidente della Consulta del volontariato, Adonella Mellino. Erano presenti anche i rappresentanti delle tante associazioni che aderiscono all’iniziativa.

Venti associazioni ed enti, coordinate come sempre dalla Fidapa di Porto Torres, collaboreranno per raggiungere un importante obiettivo: il sostegno al progetto di potenziamento del Reparto di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

«L'evento è nato con lo scopo di ricordare la nostra socia Elisabetta Fara – ha sottolineato Ersilia Fiori – e per proseguire la sua battaglia contro le malattie rare. Siamo riusciti a finanziare grazie alla raccolta, alle donazioni e ai contributi ricevuti ben cinque di borse di studio, mentre lo scorso anno abbiamo acquistato apparecchiature per il day hospital oncologico. Quest'anno sosterremo il potenziamento del reparto di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per i pazienti affetti da lupus e da patologie autoimmuni. Fondamentale è il supporto degli enti, delle associazioni, dei volontari e delle aziende che lavorano in sinergia con la Fidapa e che ci consentono ogni anno di riproporre questa manifestazione».

Tante le specialità sportive: dal nuoto al ciclismo, passando per la canoa, la vela, il tennis. E poi ancora aquafitness, scacchi, spinning e calcio balilla, con la novità del tennis da tavolo.

«Esprimo il mio ringraziamento a nome della nostra comunità – ha affermato l'Assessora Mara Rassu – perché la Barcolana è un esempio positivo di sinergia tra persone, associazioni ed enti, dove lo sport diventa uno strumento per stare insieme e fare del bene. È un bel messaggio di unione e condivisione, per raggiungere obiettivi solidali di cui dobbiamo essere orgogliosi».

Ad aprire ufficialmente l’evento sarà la fiaccolata sul mare, in canoa, da Scogliolungo a Balai, in programma venerdì 21.30.