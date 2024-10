Un ferito lieve, due auto e una abitazione danneggiata. È il bilancio dell'incendio scoppiato durante la notte a Villaputzu: un 60enne è stato trasportato all'ospedale di Muravera con un'ustione alla mano e una ferita alla fronte.

L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte nel garage di un'abitazione in via Amsicora ed è stato causato dal corto circuito di un vecchio frigorifero. Il proprietario, sentendo dei rumori provenire dal garage che si trova sotto la sua abitazione, è subito sceso a controllare e ha tentato di spegnere il rogo. In suo aiuto sono arrivati anche alcuni vicini di casa. Le fiamme si sono propagate velocemente, avvolgendo anche due auto che si trovavano nel garage.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di San Vito e Cagliari che hanno lavorato circa due ore per domare l'incendio.

Le fiamme hanno anche fatto esplodere alcune bombole di Gpl che si trovavano nel garage.

Durante le fasi di spegnimento, in via precauzionale, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno evacuato due abitazioni vicine a quella interessata dall'incendio. Dopo due ore i proprietari sono rientrati a casa. Il 60enne è stato trasportato in ospedale per la ferita alla testa, se la caverà in pochi giorni. La sua abitazione è stata dichiarata inagibile.