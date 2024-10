Una lista lunga 644 nomi: sono i miliziani della multa «io non la pago». E ora sono in un elenco sul sito internet del Comune di Oristano. Nella pagina dell'albo pretorio, elenco allegato alla determina del settore vigilanza (dirigente il comandante della polizia municipale Rinaldo Dettori) in cui si approva l'iscrizione al ruolo per il recupero coattivo delle multe. I nomi rimarranno pubblicati per 15 giorni nell'albo pretorio, passate le due settimane hanno il diritto all'oblio. Nel frattempo chiunque può consultare la lista dei poco virtuosi automobilisti.

CREDITI In molti casi non sarà possibile riscuotere la multa. Per questo motivo a bilancio si pensa di portare 19.500 euro, rispetto agli oltre 90 mila dei verbali. Me se si fanno le multe ai defunti, difficile poi pretendere il pagamento. Un caso, addirittura nove sanzioni nell'arco di due mesi, si riferisce a una signora morta due anni prima di prendere le contravvenzioni per violazioni dell'articolo 7 del codice della strada (strisce blu o Ztl). L'ultima multa risale al 31 dicembre 2012: per la defunta non c'è pace neppure a San Silvestro. Chiunque stia ancora guidando quella macchina, lo fa nel totale dispregio del codice della strada. Ma il lungo elenco di trasgressori non paganti colpisce democraticamente tutte le classi sociali, le professioni, le aziende.

INDIPENDENTISTI A iniziare dal consigliere regionale Gavino Sale . L'indipendentista dell'Irs ha beccato una multa per eccesso di velocità il 24 ottobre del 2012. Contravvenzione ancora da sanare. Vezzo, quello di non pagare le “multe tricolori”, che accomuna gli indipendentisti, o presunti tali. Vedi il caso di Damiano Aniello , ex fantino del Palio di Siena, nato in Campania, ma ormai sardo nell'animo. Così sardo che alla polizia lo scorso aprile si è identificato con i documenti della Repubrica di Sardegna. Chiaro che è finito nei guai. Ora lo attende l'iscrizione al ruolo per divieto di sosta. Ma anche l'avvocato di Doddore Meloni, Cristina Puddu , l'anima giuridica del movimento Meris, ha sulla coscienza tre multe non pagate. A dire il vero quello degli avvocati è un elenco molto lungo. Non manca la battagliera Rosaria Manconi , il legale che alle strisce blu ha dichiarato guerra, eAnna Maria Uras , penalista molto nota anche per la sua attività politica nel Pd, Maria Francesca Lallaiattualmente nel ristretto cerchio dell'avvocatura centrale dell'Inps. Due multe a testa.

SOCIETÀ Tra gli sbadati delle multe ci sono decine di società e piccole aziende. Compresa un Spa veneta, laSweden&Martina , che nel proprio sito si vanta di essere leader mondiale nel settore odontoiatrico. Troppo multinazionale per pagare le multe. Tra i trasgressori, società in piena crisi ( Amp di Mariano Carta ) e aziende dai nomi altisonanti come la Management Enviroment Finance srl (4 multe da pagare). Tra i virtuosi della contravvenzione a ogni costo una giovanissima del 1986: sette verbali in tre settimane. E ancora una signora che il 22 novembre del 2012 si merita una multa con una macchina, il giorno dopo con un'altra vettura raddoppia le contravvenzioni. Con alcune stranezze: pur con lo stesso codice fiscale, la prima auto è intestata a una signora che vive in via Garibaldi 27, la seconda nel palazzo vicino, al 29. Infine non potevano mancare i sartiglianti.

SU COMPONIDORI Menzione per la quantità a Gabriele Pinna(Componidori del 2003, con stella centrata anche con su stoccu): 6 multe in due mesi, ancora da saldare. Con luiMarco Vidili (capo corsa nel 2005) e anche Pierpaolo Falchi l'ex presidente dei cavalieri della Sartiglia.

L'elenco disponibile sul sito del Comune interessa solo il terzo trimestre del 2012. Come spesso accade in questi casi è anche probabile che qualcuno dei trasgressori abbia già provveduto al pagamento, ma la macchina amministrativa non ha registrato il movimento. Nel frattempo per i 644 è in arrivo una letterina con la busta verde. Buon Natale.