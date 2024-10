E' un caso per ora unico in Italia l'elicottero, sequestrato in Piemonte dalla Guardia di finanza, usato per alimentare un traffico di cocaina verso la Sardegna.

Lo pilotava, secondo quanto emerso dalle indagini, un pregiudicato di Piacenza, con una decina di precedenti penali, fra i quali tentato omicidio: Loris Sabatucci, 41 anni, e' in carcere da qualche settimana, dopo essere stato arrestato a fine novembre in un'operazione del Nucleo di polizia tributaria di Pavia che ha scoperto una manifattura clandestina di tabacchi e sequestrato 35 tonnellate di tabacchi lavorati.

A Sabatucci, su disposizione della Dda di Cagliari che ha coordinato le indagini, le fiamme gialle hanno sequestrato beni, intestati a terzi, per circa mezzo milione di euro: l'elicottero "Alouette", modificato per aumentarne la percorrenza con taniche a bordo per il rifornimento in volo e per trasportare la droga, tre auto (un'Audi, una Mercedes e una Smart) e quote di due societa' milanesi.

Il velivolo, sequestrato mentre era in manutenzione in un hangar di Costigliole d'Asti, e' riconducibile a un trust di diritto americano registrato nel New Mexico, ma secondo il Nucleo di polizia tributaria e il Gico di Cagliari era nella disponibilita' di Sabatucci, ufficialmente nullafacente e nullatenente.

Il pilota lo scorso luglio - secondo l'accusa - aveva portato nel Cagliaritano un carico di 11,5 chili di cocaina poi sequestrato dalla Guardia di finanza in un'autofficina. Eppure Sabatucci, da quanto emerso dalle indagini, aveva un tenore di vita elevato e viveva a Milano.

Al fisco era completamente sconosciuto.

Non e' ancora chiaro dove l'elicottero sia atterrato per trasportare il carico di cocaina destinato al mercato cagliaritano: il pilota non aveva mai chiesto autorizzazioni alle autorita' di volo per l'atterraggio, in modo da eludere qualsiasi controllo.