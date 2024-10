Questa sera, alle ore 20, nella sala Aligi Sassu di Thiesi, Gian Marco Carboni presenterà il suo libro “Nassiriya Andata e Ritorno”. Padre, chirurgo, ex ufficiale medico Brigata "Sassari", medaglia d'argento al valore dell'Esercito, racconterà la sua missione in Iraq e in particolare la terribile strage del 12 novembre del 2003, quando un attentato devastò la base degli italiani a Nassiriya: 19 i morti nella strage. Carboni fu uno dei primi a prestare soccorso.

“Condividerò con i presenti la mia esperienza umana e di medico militare della Brigata “Sassari". Da un lato – spiega il medico -, sarà la stanchezza non ho grande voglia di raccontare le mie peripezie militari e non dall’ altro trovo che la condivisione di tutta la sofferenza che mi porto dentro dopo la perdita dei miei genitori e di 19 fratelli in armi a seguito della strage del 12.11.2003 di Nassiriya sia come una gigantesca seduta psicoterapica. La mia non è stata esattamente una vita lineare e semplice, i miei occhi sono stanchi, ma non mi arrenderò nel mio personale intendimento di condivisione di un fatto storico della repubblica italiana”.

"Sarò supportato in questo arduo compito - continua - dai miei compagni di viaggio colonnelli Andrea Alciator e Luciano Sechi, dal generale Angelo Mura, che mi riportò indietro dall’inferno di Nassiriya, e dai sindaci Chicco Arru, di Borutta, Marco Murgia, di Ozieri, e Vincenzo Dore, di Torralba. Oltre che dalla cantante Maria Giovanna Cherchi, che sarà accompagnata accompagnata dal pianista Gio Maria Tedde”.

“Sono emozionato – confida infine Gian Marco Carboni -, poiché senza offesa parlerò alla presenza delle due persone più importanti della mia vita: Elena e Francesco Carboni, loro sono tutto il mio retaggio, tutto quello che ho su questo mondo”.