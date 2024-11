Quest’anno il Compartimento Polizia Stradale “Sardegna” ricorderà la “Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada”, dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada e ai loro familiari e che ricorre la terza domenica del mese di novembre, con la proiezione del docufilm realizzato con la collaborazione della Polizia Stradale dal titolo "LA VITA SALTA", prodotto dalla SIRI video per Rai Documentari, che affronta la tematica della sicurezza stradale attraverso le storie personali di chi ha visto la propria vita saltare per sempre a causa di un incidente stradale.

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 15 novembre 2024, gli uomini e le donne della Polizia Stradale accoglieranno le Autorità di P.S., civili e militari e circa 400 studenti delle 5^ classi delle scuole secondarie di secondo grado al The Space Cinema del Centro Commerciale “Millenium” di Quartucciu, per assistere alla visione del docufilm.

"Sarà una giornata di riflessione che coinvolgerà le giovani generazioni, e si cercherà grazie alla collaborazione del personale formato nelle attività di educazione stradale di far comprendere quali sono i comportamenti sbagliati che possono portare a conseguenze anche gravi", si legge nella nota. "Oggi la sicurezza stradale è un problema che sta a cuore a tutti i paesi europei, compresa l’Italia, i quali hanno aderito al Piano d’Azione Europeo, che si pone come obiettivo il dimezzamento delle vittime della strada e degli incidenti stradali per l’anno 2030 fino all’azzeramento per l’anno 2050 con attività di prevenzione e di comunicazione/informazione. L’obiettivo della Polizia Stradale è lanciare un messaggio importante che coinvolge tutta la società civile, ossia che sulla strada non si scherza e che la vita è un bene prezioso".

Nel corso dell’evento, saranno ricordate tutte le vittime della strada, con un pensiero rivolto anche agli appartenenti alle Forze di Polizia, che ogni giorno sono presenti sulle strade e che, nell’adempimento del proprio dovere spesso pagano il tributo più alto, la loro vita.