Nella seduta di Giunta comunale del 9 ottobre, la Giunta comunale di Siligo guidata dal Sindaco Mario Sassu ha deciso di affidare un defibrillatore automatico “FR2” alla Polisportiva Siligo presieduta dall’ormai storico presidente Peppino Casu.

L’apparecchio era stato donato al Comune nel 2010 nell’ambito del progetto “Cuore nello Sport”, promosso dalla Provincia di Sassari (Settore Sport) in collaborazione con il 118, in maniera tale da favorire e promuovere la presenza di questi importanti strumenti salvavita durante le manifestazione sportive.

L’obiettivo dell’Amministrazione Sassu è «Quello di contribuire a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nello svolgimento dell'attività sportiva sul territorio comunale e la funzione sociale assolta dalle associazioni sportive locali attraverso la pratica dello sport».

A questo proposito, lo stesso primi cittadino ha annunciato che è in corso l’installazione di un defibrillatore automatico pediatrico/adulti in piazza Pertini che, ha dichiarato, «Sarà prontamente disponibile in caso di necessità e verrà conservato in una teca climatizzata installata sulla facciata del Banco di Sardegna».

A questo proposito saranno promossi dei corsi di abilitazione per l’uso dei dispositivi DAE rivolti alla cittadinanza e alle società sportive.