Dal primo luglio del 2017 è entrato in vigore l'obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di avere in dotazione di un defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività.

Il decreto del 26 giugno 2017, firmato congiuntamente dai ministeri della Salute e dello Sport, integra quello del 24 aprile 2013 che indica le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte di società o associazioni sportive.

Ed è proprio di un defibrillatore automatico esterno che l’Amministrazione comunale di Giave ha deciso di mettere a disposizione delle realtà sportive che sono attive all’interno della comunità. Nella seduta di Giunta che si è tenuta ieri, sono state dettate le direttive al responsabile del Servizio Amministrativo per l’acquisto di un DAE per una spesa presunta di 1200 euro.

Lo strumento sarà custodito in Comune e sarà concesso dopo la presentazione di un’apposita richiesta da parte di una persona abilitata all’utilizzo. In base a quanto specificato nella delibera, la decisione è stata assunta dopo la presentazione di una richiesta da parte delle Associazioni e della presenza di alcuni cittadini in possesso delle qualifiche necessarie per l’utilizzo dell’apparecchio.